Une édition plus « verte » que jamais pour 2025

C’est une programmation particulièrement soucieuse de l’environnement qui a été dévoilée aujourd’hui par la FADOQ région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava en vue de l’édition 2025 de son Salon 50+ et Jeux FADOQ, qui aura lieu du 11 au 13 avril prochain au Centre Mario-Tremblay, à Alma.

Après une édition 2024 tournée vers les avancées technologiques et en quoi elles peuvent améliorer le sort des personnes aînées, l’organisation réaffirme son désir de rester dans l’air du temps en dédiant la prochaine édition de son rendez-vous annuel à l’écoresponsabilité.

Ainsi , c’est sous le thème « En vert et pour tous » que se dérouleront le prochain Salon 50+ et les prochains Jeux de la FADOQ.

« La direction de la FADOQ avait la ferme intention de colorer toute l’organisation et la présentation de cet évènement de pratiques de développement durable. Mais on savait qu’on devait donner de la substance à ce thème, indique Patrice St-Pierre, directeur général de la FADOQ. « D’une certaine façon, dit-il, on se lançait un défi, un gros défi. »

Écoresponsable, mais comment?

Cette année, tous les kiosques de l’espace Salon et de l’espace Jeux seront cette année érigés à partir de matériaux et d’objets ayant déjà servi sans toutefois être arrivés au bout de leur vie utile. Rien de neuf.

« Même les objets créés expressément pour l’évènement l’ont été dans l’optique de réduire autant que possible leur empreinte écologique », insiste Patrice St-Pierre.

Par exemple, toutes les médailles remises aux vainqueurs des compétitions, lesquelles étaient traditionnellement importées d’autres pays, ont été remplacées par un trophée conçu ici en collaboration avec le Colab d’Alma, FORGESCOM ainsi que des bénévoles de la FADOQ. Les trophées ont notamment été fabriqués à l’aide de bois récupéré auprès de Rio Tinto.

Le dépliant de l’évènement a lui aussi été repensé. Anciennement produit en papier lustré, il sera cette année produit avec du papier mat fait de fibres recyclées, tout comme les étiquettes d’identification des joueurs.

Enfin, les cocardes de même que la plupart des petits objets pratiques et essentiels à la tenue de l’évènement seront dorénavant fabriqués de sorte qu’ils puissent être réutilisés lors d’éditions futures.

Le Salon

Comme chaque année, le Salon 50+ sera peuplé d’une panoplie d’exposants issus de domaines variés comme la santé, la sécurité, les soins de beauté, le tourisme, les sports et loisirs et les arts.

Le Salon 50+ se veut aussi une occasion pour les personnes aînées d’obtenir une foule de renseignements utiles grâce à la présence d’organismes gouvernementaux et autres.

Les visiteurs pourront également assister à plusieurs conférences sur des sujets ancrés dans l’actualité ou qui reflètent les préoccupations et besoins des personnes aînées.

Les Jeux

Plus d’une dizaine de disciplines sont au programme des Jeux FADOQ 2025 SLSJ-Ungava. Des dizaines de joueurs s’affronteront entre autres lors de parties de pétanque, de poches, de billard, de palet américain et de quilles.

Les Jeux régionaux de la FADOQ font bouger chaque année plus de 15 000 compétiteurs de 50 ans et plus au Québec.