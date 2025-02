De plus en plus innovant, même après 57 ans

Le Carnaval de Jonquière-Nord n’a plus besoin de faire ses preuves auprès de la population régionale. Le comité des loisirs de Jonquière-Nord, organisateur de l’événement, prépare sa 57e édition qui aura lieu du 21 au 23 février prochain. L’un des membres du comité, Guillaume Tremblay, assure que l’OBNL réussit à constamment se renouveler et à voir grand, même si le soutien financier demeure faible.

« On essaie surtout de se faire connaitre de plus en plus par les gens qui ne sont pas du coin. Il y a déjà beaucoup de monde qui arrive de Chicoutimi, de Saint-Charles, de Shipshaw, de Saint-Ambroise ou du Lac-Saint-Jean, à chaque année on semble avoir toujours plus de visiteurs. En plus, ça se passe dans un rang, donc un endroit où les gens ne vont pas beaucoup en général. Notre carnaval est vraiment hors du commun, c’est trippant », mentionne M. Tremblay, en poste depuis 10 ans.

L’an dernier, ils étaient près de 500 à 700 à s’être présentés à la fin de semaine de festivités, nombre qui étonne toujours Guillaume Tremblay.

« C’est un peu fou de voir ça. Normalement on ferme le dimanche en soirée, et les gens ne veulent tout simplement pas partir. Ils nous reviennent des semaines après avec des étoiles dans les yeux, disant qu’ils ne voient pas ça ailleurs et que le plaisir était là. C’est impressionnant d’entendre ça », ajoute-t-il.

Au sein de l’organisation, ils sont environ 30 bénévoles à travailler d’arrache-pied pour mener à bien le carnaval d’année en année.

Surprises et nouveautés pour 2025

Le Carnaval de Jonquière-Nord propose un concept éclaté, avec diverses activités qui allient passé et présent.

« C’est une expérience, carrément. On revient dans les années d’antan, avec de la musique traditionnelle jouée par des musiciens folkloriques. On accueille aussi d’autres artistes, comme Bob et les Macalousses, ainsi que des musiciens émergents comme Jérémie Pleau et Nataniel Harvey. On organise également des concours de manteaux de fourrure vintage, un rallye de motoneige dans des érablières, des campements et des sentiers privés. On a un bar de glace, c’est vraiment une ambiance survoltée! », évoque le principal intéressé.

Le comité garde donc sa formule gagnante, tout en y amenant un brin de nouveautés, ce qui est le cas pour cette nouvelle édition.

« Nous aurons la chance d’avoir le fabricant de motoneiges Widescape, pour des essais gratuits de leurs machines, en plus de quelques démonstrations de tracteurs Mahindra et de tirs de chevaux. »

M. Tremblay se dit très fier de pouvoir répéter l’expérience encore et encore.