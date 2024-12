Agrandissement, plus de jeux et plus de fun !

Le centre récréatif Amusement SPK, situé sur le boulevard St-Paul à Chicoutimi, investit un montant de 2,8 M$ dans la mise sur pied d’un tout nouveau bâtiment. S’ajoute donc un 12 000 pieds carrés supplémentaire sur deux étages, qui accueilleront une arcade flambant neuve, quatre allées de petites quilles ainsi qu’un parcours de type Ninja Warrior.

« Le nouveau bâtiment sera rattaché au bâtiment existant par une passerelle. Je trouvais la structure intéressante et pratique, parce que je voulais créer un espace réservé aux pilotes de karting pour qu’ils puissent y entreposer leurs véhicules », explique le propriétaire de l’entreprise, Guy Mercier.

Plusieurs activités intérieures seront bonifiées. D’abord, les familles pourront désormais s’adonner à quelques parties amicales de bowling, dans un environnement où couleurs fluorescentes et lumière tamisée cohabiteront. Un ascenseur viendra combler l’offre de service, pour faciliter l’accès aux installations pour la clientèle à mobilité réduite.

Le mini-golf subira une cure de rajeunissement, lui qui est demeuré inchangé depuis 2010, et sera déménagé à l’étage du haut des nouvelles installations. M. Mercier ne veut toutefois pas dévoiler la nouvelle thématique qui l’accompagnera tout de suite. « Dans ce même 5000 pieds carrés sera aménagé mon parcours du combattant Ninja Warrior, dans un mélange de modules et de jeux électroniques », précise-t-il. Le parcours vise le créneau des huit à neuf ans et plus, notamment les adolescents et les adultes.

La conception du nouvel édifice permettra la création d’une dizaine d’emplois à temps partiel et une ouverture du centre d’amusement à l’année. Le nombre de salariés tendra cependant à augmenter dépendamment des saisons. La construction, qui a débuté il y a une semaine, devrait prendre fin au printemps 2025. Guy Mercier précise qu’aucune interruption de service ou fermeture d’activités n’aura lieu durant la période des travaux. Le propriétaire d’Amusement SPK invite d’ailleurs la clientèle à suivre l’avancement du chantier sur ses réseaux sociaux.

Arcade plus spacieuse

Le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment sera occupé par une arcade plus spacieuse.

« Juste pour l’arcade, j’en ai au moins pour un demi-million d’investissement. Vous n’aurez pas l’impression de vous vous retrouvez dans une petite arcade de région! »

Cette dernière fonctionnera avec le système Rédemption, qui permet aux clients d’accumuler des coupons échangeables dans la boutique cadeau, tout en jouant.

« Les coupons sont aussi échangeables contre des toutous, des objets ou des bonbons que les gens retrouveront dans la petite boutique aménagée. Une quinzaine de machines à toutous neuves seront installées. »

Le tout va fonctionner de façon numérique, à la fine pointe de la technologie, aux dires de M. Mercier. Sur place, les clients pourront directement charger de l’argent sur une carte, qui va leur permettre de jouer sur les machines et les coupons s’accumuleront dessus. Les joueurs pourront ensuite voir le nombre de coupons obtenus grâce à des lecteurs de carte.