200 personnes font la file pour l’ouverture

Au plus grand bonheur des saguenéens et des jeannois, ADM Sport a choisi Chicoutimi pour l’implantation de sa nouvelle succursale, qui représente un investissement de 1,5 M$. L’ouverture officielle s’est déroulée le 22 novembre dernier en présence de quelque 200 futurs clients.

« ADM Sport a déjà été dans la région il y a 40 ans, à Dolbeau-Mistassini. Les filles de l’ancien propriétaire, Chantale et Karine Matton, ont repris le flambeau et ont décidé de retourner au Saguenay-Lac-Saint-Jean », mentionne le directeur adjoint au marketing et développement des affaires pour ADM Sport, Jordan Poulin.

L’équipe d’ADM Sport a vu un potentiel pour l’ouverture de la nouvelle succursale après avoir repéré un local vacant du boulevard St-Paul. Quelques rénovations ont été nécessaires afin d’avoir un espace total d’environ 25 000 pieds carrés. L’entreprise loue actuellement l’endroit, l’achat n’étant pas possible encore à ce stade.

« Tous les travaux ont été sous-traités dans la région. On a fait affaire, entre autres, avec la compagnie de gestion immobilière GIH. »

Aussi, la région étant reconnue comme un véritable terrain de jeu pour plusieurs adeptes de sports motorisés et la demande pour les véhicules récréatifs étant grandissante, l’équipe ne pouvait pas passer à côté d’une telle opportunité.

« À notre succursale de Québec, c’est fou le nombre de personnes du Saguenay qui passaient. Les gens faisaient les deux heures de route pour venir nous voir. Et on ne se le cachera pas, la motoneige, ça se passe dans la région, donc je pense que les gens seront au rendez-vous », estime M. Poulin.

ADM Sport de Chicoutimi propose des produits non seulement pour la motoneige, mais aussi pour la moto, le quad et pour d’autres sports motorisés afin de répondre aux besoins de tous les pratiquants. Le nouveau magasin offre aussi une vaste sélection de vêtements, de pièces, et d’accessoires.

L'importance du service à la clientèle

Les nouvelles installations ont permis de créer 25 emplois dans la région. Le processus d’embauche se poursuit d’ailleurs à l’heure actuelle. Le plus important pour ADM Sport, aux dires de Jordan Poulin, demeure le service à la clientèle.

« On a un département de service à la clientèle qui permet d’assurer toutes les garanties des produits en plus de s’assurer de répondre efficacement aux besoins des clients. C’est vraiment comme ça que l’on se démarque. »

Rappelons que la compagnie a été fondée en 1979. En plus de deux succursales à Québec et maintenant une à Chicoutimi, la chaîne a également pignon sur rue à Saint-Hyacinthe.